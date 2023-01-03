هل يرحل مورينيو عن نادي روما الإيطالي لقيادة منتخب البرتغال؟

كشف تياغو بينتو، مدير كرة القدم لنادي روما الإيطالي، حقيقة رحيل المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني للذئاب، من أجل تدريب منتخب البرتغال خلفًا لمواطنه فرناندو سانتوس الذي أُقيل عقب الإقصاء من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أنّ مورينيو أحد أبرز المرشحين في قائمة مختصرة لتدريب البرتغال في الفترة المُقبلة، ما دفع المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية للرد بقوله في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما يكون لديك مدرب مثل جوزيه مورينيو، يجب أن تكون مُعتادًا على الشائعات".

وأضاف: "منذ وصوله إلينا (مورينيو)، ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أنباء عن اهتمام من نادٍ أو اتحادٍ به، ولكن نحن لم ننجرف وراء أي شيء".

وختم بينتو تصريحاته مطالبًا بالتركيز على العمل وعدم إعارة الاهتمام للأنباء المتداولة عن "السبيشل ون"، وذلك بقوله: "نحن نركز على عملنا فحسب، بالنسبة لنا نحن نعتمد عليه في المستقبل".

يُذكر أنّ فرناندو سانتوس كان قد رحل عن صفوف البرتغال بعد 8 سنوات استمر فيها بمنصبه، إذ بدأ مهمته مع "سيليساو أوروبا" في سبتمبر 2014، ورحل بعد الخسارة أمام المغرب (1-0) في ربع نهائي مونديال قطر.

المصدر / وكالات