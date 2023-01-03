24 عملًا مقاومًا بينهم 7 عمليات إطلاق نارٍ في الضفة والقدس بـ24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 24 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة.

وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

وأعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده بشظايا عبوة متفجرة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في جنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، ومنطقة الضاحية وكفر قليل، ومستوطنة "آلون موريه" في نابلس.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على قوات الاحتلال في معسكر قبة راحيل في بيت لحم.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في منطقة سطح مرحبا برام الله، فيما تصدوا للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس وجنين وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين