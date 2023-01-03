فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مما سمح بنشره قائد أركان القسام.. 8 شهداء شاركوا في أخطر المهام السرية!

"مهمتي في أوروبا انتهت".. ماذا قال رونالدو خلال حفل تقديمه من نادي النصر؟

سومر يتسبب بضربة موجعة لمانشستر يونايتد

الشعبيّة تدعو لدعم وإسناد أهالي مسافر يطّا

24 عملًا مقاومًا بينهم 7 عمليات إطلاق نارٍ في الضفة والقدس بـ24 ساعة

أول رد فعل دولي على اقتحام "بن غفير" الأقصى

نصر الله: نقف مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

هل يرحل مورينيو عن نادي روما الإيطالي لقيادة منتخب البرتغال؟

بعد ساعات من محاولة السلطة اعتقاله.. مخابرات الاحتلال تستدعي المحرر أحمد العويوي

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس وبلدة الرام

إصابة جندي في جنين

24 عملًا مقاومًا بينهم 7 عمليات إطلاق نارٍ في الضفة والقدس بـ24 ساعة

03 يناير 2023 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
...
تصاعد كبير في عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 24 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 7  عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة.

وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

وأعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده بشظايا عبوة متفجرة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في جنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، ومنطقة الضاحية وكفر قليل، ومستوطنة "آلون موريه" في نابلس.

 كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على قوات الاحتلال في معسكر قبة راحيل في بيت لحم.

 واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في منطقة سطح مرحبا برام الله، فيما تصدوا للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس وجنين وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#جنين #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة