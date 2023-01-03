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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس وبلدة الرام

اعتدى على المواطنين في البلدة القديمة

بالفيديو الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس وبلدة الرام

03 يناير 2023 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مواطنين في باب حطة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من المدينة ومواطنا من بلدة الرام.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين اقتحموا، بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة، وجابوا شوارعها في صورة استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية، وصولًا إلى "باب المجلس" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على المواطنين في "باب حطة"، وتعتقل الشاب بشار العجلوني.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطنَين سامر وخليل الشويكي من حي الثوري، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، اقتحمت وحدة خاصة من جيش الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتقلت شابًّا- لم تُعرف هويته بعد-.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#فلسطين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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