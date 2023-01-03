تحديد موعد توزيع منحة المجلس الأعلى ونسبة الأندية

غزة/ وائل الحلبي:

حدد اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة موعد صرف منحة المجلس الأعلى لأندية غزة، والتي سيتم توزيعها ظهر يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم توزيع المنحة بنسبة 50٪ للأندية بمختلف الدرجات، في ظل الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توزيع المنحة بعد انقطاع لمدة موسمين، حيث طالبت الأندية بداية الموسم الحالي بالإسراع في صرف المنحة بسبب الأزمة المالية التي تواجه جميع الأندية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع المنحة في فندق المتحف بحضور مسؤولي المجلس الأعلى أعضاء اتحاد كرة القدم في غزة وممثلي الأندية.

وستحصل أندية الدرجة الممتازة على مبلغ 12.500 دولار أمريكي، وتحصل أندية الدرجة الأولى على مبلغ 7500 دولار، ومبلغ 2500 دولار لأندية الدرجة الثانية ، ومبلغ 1500 دولار لأندية الدرجة الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين