فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحديد موعد توزيع منحة المجلس الأعلى ونسبة الأندية

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أشرف هلسة غدا الأربعاء

خريشة: اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أننا مقبلون على مزيد من التطرف

"نارًا تحرق المحتلين".. إليكم آخر ما تحدثت به كتائب القسام

السلام يقفز لصدارة الدرجة الثالثة والمصدر يفرض التعادل على أهلي البريج

وصيةُ الشهيد الفتى آدم عياد

موعد تقديم رونالدو.. استقبالٌ حافلٌ للنجم رونالدو في السعودية

أحمد الطيبي يصف "بن غفير" بـ"الجرذ الصغير"

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

دورتموند يصدم برشلونة بشأن الجوهرة موكوكو

تحديد موعد توزيع منحة المجلس الأعلى ونسبة الأندية

03 يناير 2023 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
...

غزة/ وائل الحلبي:

حدد اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة موعد صرف منحة المجلس الأعلى لأندية غزة، والتي سيتم توزيعها ظهر يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم توزيع المنحة بنسبة 50٪ للأندية بمختلف الدرجات، في ظل الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توزيع المنحة بعد انقطاع لمدة موسمين، حيث طالبت الأندية بداية الموسم الحالي بالإسراع في صرف المنحة بسبب الأزمة المالية التي تواجه جميع الأندية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع المنحة في فندق المتحف بحضور مسؤولي المجلس الأعلى أعضاء اتحاد كرة القدم في غزة وممثلي الأندية.

وستحصل أندية الدرجة الممتازة على مبلغ 12.500 دولار أمريكي، وتحصل أندية الدرجة الأولى على مبلغ 7500 دولار، ومبلغ 2500 دولار لأندية الدرجة الثانية ، ومبلغ 1500 دولار لأندية الدرجة الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اتحاد كرة القدم الفلسطيني #المجلس الأعلى لأندية غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة