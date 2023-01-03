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السلام يقفز لصدارة الدرجة الثالثة والمصدر يفرض التعادل على أهلي البريج

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السلام يقفز لصدارة الدرجة الثالثة والمصدر يفرض التعادل على أهلي البريج

03 يناير 2023 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

ارتقى السلام لصدارة ترتيب دوري الدرجة الثالثة لفرع غزة والشمال بفوزه الصعب على الجزيرة في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون، ليرفع السلام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول ويتجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز الثالث.

سجل للسلام اللاعب مهند ابوالعيش في الدقيقة (86).

ولحساب فرع الوسطى الجنوب، حسم التعادل الايجابي لقاء فريقا المصدر وأهلي البريج بهدف لكل منهما، الذي جمعهما على ملعب الدرة، ليرفع أهلي البريج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ويرفع المصدر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

أهلي البريج تقدم بالنتيجة عبر اللاعب حسن ابومزروع في الدقيقة (45+1)، بينما سجل للمصدر اللاعب محمد العديني في الدقيقة (90+1).

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة القدم #بيت حانون

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