"نارًا تحرق المحتلين".. إليكم آخر ما تحدثت به كتائب القسام

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن: "دماء شهدائها ستبقى نبراساً في طريق تحرير فلسطين".

وفي بيان نعي للقائد الميداني سعيد إسماعيل عبدالله (الجراح) (59 عامًا) من معسكر جباليا، أكدت "القسام" أنّ دماء الشهداء ستبقى نارًا تحرق المحتلين حتى يندحروا عن فلسطين".

وزفّت الكتائب "الجراح" أحد قادتها الميدانيين الذي تُوفي إثر جلطة دماغية.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

تابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم"، مشيرة إإلى أن الراحل "الجراح" من مسجد "العودة" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، توفي الثلاثاء 10 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 03/01/2023م إثر جلطة قلبية".

المصدر / فلسطين أون لاين