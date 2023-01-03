موعد تقديم رونالدو.. استقبالٌ حافلٌ للنجم رونالدو في السعودية

سيظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء لأول مرة أمام الآلاف من مشجعي ناد النصر السعودي في الرياض، بعد قراره بمغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين ونصف.

ويقدّم النادي السعودي لاعبه البالغ 37 عامًا والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بمواجهة منافسة شرسة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بعد وصوله الإثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الاثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادًا لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزيَّنت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مُضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقَّع رونالدو مع النصر عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025 تُقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

ويُمثّل اللعب للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعًا في مسيرة "الدون" والتي شهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع كلٍّ من مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصًا مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمَّت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي...

ويصل رونالدو في صفقة خيالية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية كأس العالم في قطر المجاورة، وفيما تدرس المملكة التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة البطولة في عام 2030.

ومن المتوقع أن يملأ الجمهور مدرجات "مرسول بارك" البالغ سعته 25 ألفَ متفرج، بعد أن تلقَّى النادي 130 ألفَ طلب للتذاكر التي تبلغ قيمتها 15 ريالًا (4 دولارات). وأعلن النصر تبرعه بعائدات بيعها لمنصة خيرية وطنية.

المصدر / وكالات