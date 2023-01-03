فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ناراً تحرق المحتلين".. إليكم آخر ما تحدثت به كتائب القسام

وصيةُ الشهيد الفتى آدم عياد

موعد تقديم رونالدو.. استقبالٌ حافلٌ للنجم رونالدو في السعودية

أحمد الطيبي يصف "بن غفير" بـ"الجرذ الصغير"

قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدة يطا جنوب الخليل

دورتموند يصدم برشلونة بشأن الجوهرة موكوكو

تحت سُمح بالنشر.. هذا ما كشف عنه محمد الضيف

هنية: دماءُ الشهداء هي طريق التحرير للمقدسات

ماذا قالت كتائب القسام؟

وظيفة شاغرة في شركة وينبال للتجارة والصناعة

موعد تقديم رونالدو.. استقبالٌ حافلٌ للنجم رونالدو في السعودية

03 يناير 2023 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
...
موعد تقديم رونالدو.. استقبال حافل للنجم رونالدو في السعودية

سيظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء لأول مرة أمام الآلاف من مشجعي ناد النصر السعودي في الرياض، بعد قراره بمغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين ونصف.

ويقدّم النادي السعودي لاعبه البالغ 37 عامًا والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بمواجهة منافسة شرسة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بعد وصوله الإثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الاثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادًا لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزيَّنت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مُضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقَّع رونالدو مع النصر عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025 تُقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

ويُمثّل اللعب للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعًا في مسيرة "الدون" والتي شهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع كلٍّ من مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصًا مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمَّت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي...

ويصل رونالدو في صفقة خيالية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية كأس العالم في قطر المجاورة، وفيما تدرس المملكة التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة البطولة في عام 2030.

ومن المتوقع أن يملأ الجمهور مدرجات "مرسول بارك" البالغ سعته 25 ألفَ متفرج، بعد أن تلقَّى النادي 130 ألفَ طلب للتذاكر التي تبلغ قيمتها 15 ريالًا (4 دولارات). وأعلن النصر تبرعه بعائدات بيعها لمنصة خيرية وطنية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#رونالدو #الدوري السعودي #النصر السعودي #تقديم رونالدو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة