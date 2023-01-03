دورتموند يصدم برشلونة بشأن الجوهرة موكوكو

يمارس سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضغوطًا على المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو، كي يعلن الأخير عن مستقبله؛ سواء بالرحيل عن النادي في نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري، أو التجديد، وسط تقارير تتحدث عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتوقيع مع اللاعب صاحب الـ18 عامًا.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات قال فيها كيل: "بالطبع، يجب أن نتخذ القرار في أسرع وقت ممكن بشأن موكوكو، ومن المهم جدًا أن يكون لدى المشاركين في هذه المفاوضات الوضوح في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا".

ورفض موكوكو اقتراح التجديد المُقدم من بوروسيا دورتموند، لكن إدارة النادي الألماني لا تظن أن اللاعب سيرحل مجانًا عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن جانبها، أكدت الصحيفة أن برشلونة لا يمكنه ضم موكوكو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيل اللاعب في قائمة الفريق، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف؛ لذا سيرجئ البرسا ضم اللاعب إلى الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة بأن موكوكو من الممكن أن يوقع لدورتموند، مع وضع بعض الشروط في عقده تسمح بذهابه إلى برشلونة بسعر منخفض؛ نظرًا لأن اللاعب أبدى اهتمامه بالانتقال إلى البلوغرانا.

المصدر / وكالات