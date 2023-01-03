هنية: دماءُ الشهداء هي طريق التحرير للمقدسات

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء: إنّ دماء الشهداء هي على طريق تحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال الغاصب.

جاء ذلك خلال مكالمة، هاتفية أجراها هنية مع والد المدرس المجاهد الشهيد القسامي عبد الله أبو قطيفان مُعزيًا باستشهاده السبت الماضي إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله.

وتقدّم بالتعزية لوالد الشهيد الذي استُشهد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهاد والرباط في سبيل الله وتربية الأجيال

وأشاد رئيس الحركة بمسيرة الشهيد عبد الله الجهادية والتربوية وتضحياته في ميدان العلم وميدان الجهاد حيث كان يعمل مُدرسًا في النهار وفارسًا من فرسان الميدان في الليل، راجيًا الله أن يتغمده بواسع جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين