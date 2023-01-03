قرار أردني جديد لصالح المسجد الأقصى.. تعرف إلى تفاصيله

قرَّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، الموافقة على السَّير في إجراءات تعيين 100 موظَّف في “دائرة أوقاف القدس”، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا".

واستثنت الحكومة تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في دائرة القدس، تمهيداً للتّّعيين على الوظائف المُحدّثة لديها.

ويأتي القرار "في إطار الدَّعم الأردني المستمرّ بقيادة العاهل الأردني عبد الله الثَّاني لدائرة أوقاف القدس، وجهودها المبذولة لرعاية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، وفي إطار الرعاية والوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات".

يذكر أن "دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس" تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء.

ووصف الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، اقتحام بن غفير للأقصى، بالخطوة الاستفزازية المُدانة.

وأشار إلى أنها "تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"؛ في إشارة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين