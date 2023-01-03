فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أبو عرة": تصعيد المواجهة وتكثيف الرباط هما السلاح الأقوى لإفشال مخططات الاحتلال بالأقصى

عضو كنيست: اقتحام بن غفير للأقصى هو فعل حربي

بحر يثمن موقف مجلس الشورى القطري المدين للعدوان على الأقصى

التشريعي يناقش عدداً من القوانين خلال اجتماعه الدوري

دولٌ عربية ومنظمات دولية تدين اقتحام بن غفير للأقصى

إرث المهندس "عياش".. نهج مقاومة تجسده المجموعات المقاتلة بالضفة

"معطى": تصاعدٌ ملحوظٌ ونوعيٌّ في أشكال المقاومة خلال 2022

حكومة الاحتلال تُشكل "الكابينت".. وهؤلاء أعضاؤه

نحو 170 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك

المركز المجتمعي ببلدية رفح ينجز(8655) معاملة خلال 2022

عضو كنيست: اقتحام بن غفير للأقصى هو فعل حربي

03 يناير 2023 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
...
عضو الكنيست عوفر كسيف

أكدت عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف أن اقتحام وزير في حكومة الاحتلال لباحات الأقصى، حتى لو كلص جبان في الليل برفقة قوات مسلحة، هو فعل حربي.

وشددت في تصريحات صحفية، أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي، وتعبير عن التفوق اليهودي في نظام القمع الإسرائيلي، وسيكون ثمن إشعال الوضع في المنطقة سندفعه جميعًا، وكل ذلك بسبب حكومة مجنونة.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- باحات المسجد الأقصى الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #الكنيست الإسرائيلي #ايتمار بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة