عضو كنيست: اقتحام بن غفير للأقصى هو فعل حربي

أكدت عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف أن اقتحام وزير في حكومة الاحتلال لباحات الأقصى، حتى لو كلص جبان في الليل برفقة قوات مسلحة، هو فعل حربي.

وشددت في تصريحات صحفية، أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي، وتعبير عن التفوق اليهودي في نظام القمع الإسرائيلي، وسيكون ثمن إشعال الوضع في المنطقة سندفعه جميعًا، وكل ذلك بسبب حكومة مجنونة.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- باحات المسجد الأقصى الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

المصدر / فلسطين أون لاين