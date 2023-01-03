بحر يثمن موقف مجلس الشورى القطري المدين للعدوان على الأقصى

ثمن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر موقف مجلس الشورى القطري الذي أدان العدوان الصهيوني الغاشم على المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أهمية شحذ كل الطاقات والجهود للوقوف أمام مخططات الاحتلال التي تستهدف مدينة القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة.

ودعا أثناء مهاتفته نائب رئيس مجلس الشورى القطري د. حمد السليطي البرلمانات للتحرك العملي والعاجل للجم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام وزير الاحتلال الفاشي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

وأشاد بحر بمواقف قطر في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، داعيًا إلى قيادة حراك برلماني عربي ودولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكه القوانين والأعراف والمواثيق كافة.

من جهتها؛ ثمنت نائب رئيس مجلس الشورى القطري د. حمدة السليطي اتصال د. بحر، مؤكدة على الموقف القطري الداعم للحقوق الفلسطينية، وأن قضية الأقصى حاضرة دائمًا على طاولة مجلس الشورى.

المصدر / فلسطين أون لاين