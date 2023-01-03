التشريعي يناقش عدداً من القوانين خلال اجتماعه الدوري

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس والنائب محمد شهاب والنائب يونس الأسطل.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة مشاريع لعدة قوانين.

كما ناقشت اللجنة مذكرات المناقشة العامة لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ومشروع قانون المسؤولية الطبية، وعدلت عليهما تمهيداً لتقديمهم للمناقشة العامة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون إدارة وتنمية أموال الوقف ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية تمهيداً لتقديمهم للإقرار بالقراءة الثانية.

واستعرضت اللجنة المذكرات القانونية لملف تشكيل المجلس الأعلى للمرور، وضريبة القيمة المضافة.

وأقرت اللجنة إنجاز تقرير يتعلق بالوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين