حكومة الاحتلال تُشكل "الكابينت".. وهؤلاء أعضاؤه

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي (حكومة المستوطنين)، الثلاثاء، تشكيل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخص دولة الاحتلال.

ووفق الإعلام العبري، فإن "الكابينت" سيكون "برئاسة بنيامين نتنياهو وعضوية وزير الحرب يوآف غالانت، "ووزراء العدل ياريف ليفين، والخارجية إيلي كوهين، والداخلية والصحة أرييه درعي، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والنقل ميري ريجيف، والطاقة يسرائيل كاتس، والزراعة والتنمية الريفية آفي ديختر".

وكان نتنياهو استهل الاجتماع الأسبوعي بمهاجمة "الحكومة" السابقة فيما تجاهل الحديث عن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، صباح الثلاثاء.

وأضاف: "الحكومة السابقة لم تكن موحدة على أي هدف وطني، كان لديها هدف واحد فقط وهو منع هذه اللحظة وبعد ذلك لا شيء".

وأردف نتنياهو: "حكومتنا مختلفة وستتصرف بشكل مغاير، نحن متحدون حول أهداف وطنية واضحة وسنعمل معا لتحقيقها كما لم تفعل دولة (إسرائيل) منذ سنوات عديدة".

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات