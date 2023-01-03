"معطى": تصاعدٌ ملحوظٌ ونوعيٌّ في أشكال المقاومة خلال 2022

قال مركز معلومات فلسطين "معطى"، إن عام 2022 شهد تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة خاصة في الضفة والقدس المحتلة، حيث توحد الفلسطينيون على خيار المقاومة بأنواعها كافة.

وأوضح المركز في تقريره السنوي لأعمال المقاومة في الضفة الغربية لعام 2022، أن المقاومة الشعبية والمسلحة ممثلة بكتيبة جنين و"عرين الأسود" في نابلس جسدت نموذجاً مقاوماً وأيقونة التحدي في الضفة الغربية لعام 2022، حيث تم تنفيذ مئات عمليات المقاومة والاشتباك المسلح، والإثخان في جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ورصد مركز معلومات فلسطين -معطى- مقتل (31) إسرائيليا أغلبهم من الجنود، وأصيب أكثر من (525) آخرين، خلال عام 2022، جراء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار، و(37) عملية طعن أو محاولة طعن، و(18) عملية دهس أو محاولة دهس، إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.

ونوه تقرير معطى إلى أن عمليات المقاومة تواصلت في الضفة بجميع أشكالها عام 2022، حيث بلغت عمليات القاء أو زرع عبوات ناسفة (222) عملية، إضافة إلى (356) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(127) عمليات إلقاء مفرقعات نارية، و(65) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، في حين كان هنالك (187) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

وخلال العام المنصرم، مثّلت ظاهرة المقاومة الفردية شرارة انطلاقة موجة عمليات فردية نوعية استهدفت الاحتلال في الضفة والقدس والداخل المحتل، ثم تطورت إلى فعل مسلح منظم لمهاجمة أهداف الاحتلال العسكرية.

ونوه التقرير إلى أن عملية النقب كانت أولى العمليات المؤثرة والتي أدت لمقتل إسرائيليين، حيث نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، في 22/3/2022 وأدت لمقتل 4 إسرائيليين وجرح 2 آخرين.

وفي 27/3/2022 نفذ الشهيدان إبراهيم وأمين اغبارية عملية إطلاق نار في الخضيرة؛ أدت لمقتل 2 من عناصر الشرطة وجرح 12 آخرين.

وأعقبت عملية إطلاق النار النوعية والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة بتاريخ 29/3/2022، في منطقتي “بني براك” و”رمات غان” بـ(تل أبيب)، أسفرت العملية عن مقتل (5) إسرائيليين وجرح (12) آخرين.

وفي 7/4/2022 لقي 3 مستوطنين مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة بعملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد رعد خازم من جنين في شارع ديزنكوف بمدينة (تل أبيب) المحتلة، وطاردت قوات كبيرة من الشرطة وجيش الاحتلال منفذ العملية عدة ساعات، قبل أن يستشهد خلال اشتباك مسلح في ساعات الفجر في مدينة يافا.

ونوه التقرير إلى أن الشهيدين يوسف مرعي ومحمد عاصي نفذا في 29/4/2022 عملية إطلاق النار بسلاح الكارلو، استهدفت حارس مستوطنة “أريئيل” مما أدى إلى مقتله.

أما في تاريخ 5/5/2022 نفذ المقاومان أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً) هجوما فدائيا بمستوطنة “إلعاد” شرق “تل أبيب”، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح أربعة آخرين، وقد تم اعتقال المنفذين بعد 3 أيام من العملية.

كما قتل الضابط الإسرائيلي نعوم راز بتاريخ 13/5/2022 خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين من كتيبة جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الهدف بمحيط مخيم جنين.

وفي 14/9/2022 قتل ضابط في جيش الاحتلال إثر عملية إطلاق النار البطولية قرب حاجز الجلمة، نفذها الشهيدان أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاماً) وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاماً).

ووثق التقرير عملية الشهيد عدي التميمي (22) عاماً -من مخيم شعفاط- التي أطلق فيها النار من نقطة صفر استهدفت خلالها جنود الاحتلال في 8/10/2022 أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين عند حاجز شعفاط بالقدس المحتلة، وانسحاب التميمي بسلام من مكان العملية، وقد استمرت مطاردة التميمي (12) يوما، قبل أن يظهر مرة أخرى لينفذ عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال المتواجدة في محيط مستعمرة “معالي أدوميم” بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي، وارتقاء التميمي برصاص الاحتلال.

وفي 11/10/2022 نفذت مجموعات عرين الأسود عملية إطلاق النار قرب مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي

كما ثارت الخليل في وجه الاحتلال، ونفذ بطلها كمال الجعبري، عملية إطلاق نار بطولية قرب مستوطنة “كريات أربع” في البلدة القديمة بمدينة الخليل في 29/10/2022، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة (5) آخرين بجراح مختلفة، واستشهاد المنفذ بعد إصابته برصاص الاحتلال في مكان العملية.

وقال التقرير إن المقاومة نفذت بتاريخ 23/11/2022 عملية تفجير مزدوجة استهدفت محطة للحافلات في القدس الغربية؛ أعقبها تفجير ثان قرب محطة أخرى عند مدخل الحي الاستيطاني راموت شمال غرب القدس، أسفر التفجيران عن مقتل إسرائيلي وإصابة 47 آخرون بجروح، وُصفت حالة 4 من الجرحى بالحرجة، أحدها فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد 3 أيام.

وفي 25/11/2022 نفذ الشهيد البطل محمد صوف -ابن الـ19 ربيعا-، عملية طعن ودهس مزدوجة في مستوطنة (أرئيل) المقامة على أرض مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، قتل خلالها ثلاثة مستوطنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة.

في ذات الوقت بحسب التقرير واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (3849) عملية إلقاء حجارة، و(1365) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(525) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(4565) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات جنين ونابلس والخليل أعلى وتيرة في عمليات المقاومة المؤثرة لا سيما عمليات إطلاق النار، حيث بلغت على التوالي (445، 382، 131).

المصدر / فلسطين أون لاين