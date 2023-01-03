المركز المجتمعي ببلدية رفح ينجز(8655) معاملة خلال 2022

أنجزت وحدة المركز المجتمعي التابعة لبلدية رفح 8655 معاملة للمواطنين خلال عام 2022، شملت أذونات بناء ومعاملات شبكات البنية التحتية والحرف.

وأوضح مدير الوحدة أ. أحمد نعمات برهوم أن المركز المجتمعي يتولى مهمة استقبال المواطنين واستلام طلبات معاملاتهم ومتابعة إنجازها بكافة دوائر البلدية بحيث تكون حلقة الوصل بين المواطن وكافة دوائر البلدية؛ لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين واتمام كافة المعاملات من خلال مكان واحد.

وبين أن تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأساسي للبلدية؛ إيمانًا منها بوجوب تطوير وتحسين الأداء العام بما يحقق خدمةً أفضل وأداءً أمثل في التعامل مع الخدمات الحيوية عبر محطة واحدة.

وذكر برهوم أن بلدية رفح منحت خصومات وتسهيلات مالية للمواطنين على فاتورة الخدمات بقيمة إجمالية بلغت 873.754 شيكلا خلال العام 2022.

ومن بين المعاملات المنجزة وفق برهوم، 6.000 معاملة للمواطنين تنوعت بين خدمات الشوارع والطرق وإنارة الشوارع، وطلبات المهن الحرفية، وخدمات البناء المختلفة، وتسليم مواقع عامة وطباعة شهادات بأنواعها.

كما أنجز المركز 451 طلب اشتراك كهرباء، و631 طلب اشتراك مياه للمواطنين، وعالج 143 شكوى تنوعت بين مكاره صحية وتعديات على شوارع وتعديات على الجيران ومخالفات بناء واعتراضات على مخططات تفصيلية.

وجدد برهوم حرص البلدية على استقبال كافة أشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق مبدأ الرقابة في ضبط سير معاملات المواطنين ومتابعتها في الدوائر والأقسام ذات العلاقة، لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين