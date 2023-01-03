جراء حريق.. وفاة عائلة باكستانية من خمسة أفراد بالأردن

قضى خمسة باكستانيين هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة في حريق شبّ بخيمهم في محافظة الكرك وسط الأردن، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني لفرانس برس.

ونقل بيان عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر الثلاثاء حريقًا شبّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرّضهم لحروق بالغة.

وأوضح مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس أن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.

ومن جهته، قال مدير الطب الشرعي في إقليم الجنوب الطبيب حسن هواري إن "جثث خمسة أشخاص وصلت للطب الشرعي نتيجة تعرّضهم لحروق تفحمية أدّت الى وفاتهم.

وأضاف أن "الجثث تعود لأب (34 عاما) وأم (31 عاما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام)".

وأكد السرطاوي قيام الأجهزة الأمنية بـ"فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".

ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق خصوصًا وأن السعودية تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.

ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن خصوصا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.

وفي 20 ديسمبر 2021 قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق اندلع بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب عمان.

المصدر / وكالات