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بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

03 يناير 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأربعاء 4 يناير.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلتين الرابعة، والخامسة كشف المسافرين رقم (2023/1)، اضغط هنا، وكذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1)، اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشوف للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #وزارة الداخلية #آلية السفر

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