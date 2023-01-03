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الاحتلال يُغلق "الإبراهيمي" ويعتقل فتاة

03 يناير 2023 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت فتاة بعد الاعتداء عليها بالضرب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، نقلا عن مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي: إنّ "قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، ومنعت المصلين من الدخول إليه".

وأشار الرجبي، إلى أنّ قوات الاحتلال أوقفت فتاة -لم تعرف هويتها بعد- واعتدت عليها بالضرب، قبل اعتقالها.

وفرضت سلطات الاحتلال تقسيمًا زمانيًا ومكانيًا في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل، بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية.

وتضيق سلطات الاحتلال على المصلين الذين يرتادون المسجد الإبراهيمي، بمنعهم من الدخول أحيانا، وإغلاق المداخل ووضع حواجز أمامهم، وتركيب خطوط وكاميرات مراقبة جديدة داخل الحرم الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #قوات الاحتلال #عملية طعن #الحرم الإيراهيمي

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