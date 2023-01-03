اتحاد كرة القدم يوزع المنحة المالية على أندية غزة غداً

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يوزع اتحاد كرة القدم منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة لأندية غزة غداً، وذلك خلال الحفل الذي سيقام بقاعة فندق المتحف غرب مدينة غزة.

وستحصل الأندية على 50% من قيمة المنحة المستحقة لها عن الموسم الحالي 2022-2023، على أن يتم تجميد باقي المبلغ الخاص بمنحة الموسمين السابقين، ليتم صرفها في وقت لاحق لم يتم الإعلان عنه.

وسيتم منح كل نادٍ في الدرجة الممتازة مبلغ 12 ألف ونصف دولار، على أن ينال كل نادٍ في الدرجة الأولى مبلغ 7500 آلاف دولار، في حين سيحصل كل نادٍ في الدرجة الثانية على مبلغ 2500 دولار، وكل نادٍ في الدرجة الثالثة على مبلغ 1500 دولار.

وتعاني أندية غزة من أزمة مالية خانقة، جراء عدم صرف المنحة المالية منذ عامين، مما فاقم من أزمتها، حيث تعتبر المنحة الشريان الرئيس لها، في ظل عدم وجود دخل ثابت لها، علماً أن المجلس الأعلى للرياضة في غزة، يساهم بدعم خزينة الأندية بمبلغ مالي يصرف سنوياً من خلال متابعة العمل الحكومي بقيمة 300 ألف دولار قبل ثلاثة أشهر تم توزيعها خلال احتفال خاص أقيم في مجمع فلسطين الرياضي بحضور ممثلي جميع الأندية.