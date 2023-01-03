"حماس" تنعى الشهيد "عياد" وتدعو إلى تصعيد المواجهة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الشهيد آدم عصام عياد (16 عامًا) من مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية، والذي ارتقى فجراً برصاص قوّات الاحتلال خلال مواجهات معه.

وقالت "حماس" في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء :إنّ "شعبنا الصَّامد أمام استمرار جرائم الاحتلال من قتل وهدم وتشريد، سيواصل المقاومة دفاعاً عن أرضه ومقدساته وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، واسترداد حقوقه كاملة ونيل الحرية والاستقلال".

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وأضافت: "نتقدَّم بالتعزية من ذوي الشهيد عياد وإخوانه ومحبّيه، وندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة رباطهم وصمودهم وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني، وقطع الطرق أمام المستوطنين والمتطرّفين الصهاينة".

وختمت حماس بالقول: إن "هذا العدو المجرم وحكومته الفاشية العنصرية لا تردعها إلّا المقاومة الشاملة".

المصدر / فلسطين أون لاين