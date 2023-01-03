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آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في الضفة الغربية

03 يناير 2023 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة الماضية، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس أسامة صالح، خلال تصريحات صحفية، بأن 11 الف مستوطن اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية.  

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وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وقامت بإغلاق المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين، الذي استمر حتى ساعات الصباح الباكر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنين #اعتدءات المستوطنين #المقامات الإسلامية

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