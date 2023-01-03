الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرئيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق منتفرقة من مدن الضفة الغربية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر بسام أبو عبيد ونجله تقي الدين، بعد دهم منزلهما، في حي المصاروة في مدينة جنين.

كما اندلعت مواجهات في عدة مناطق من المدينة ومخيمها، عقب تسلّل وحدات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، حيث حذرت قوات الاحتلال الصحفيين وطواقم الإسعاف من التنقل والتحرك في المناطق المتواجدة فيها.

وقررت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر والجامعة الأمريكية تأخير بداية دوام المدارس في المدينة حتى الساعة التاسعة، حفاظًا على سلامة الطلبة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، قرية كفر قليل، وحي الضاحية وشارع القدس في المدينة، واعتقلت المواطن فراس سمارة من كفر قليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته، كما داهمت قوات الاحتلال، عددًا من منازل الموطنين، وفتشتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عنان رائد عساكرة (18 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في قرية العساكرة شرق المدينة كما داهمت عددًا من المنازل في المدينة، وفتشتها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين