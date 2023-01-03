توقّعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً جداً في ساعات الصباح وبارداً في ساعات النهار مع بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الرياح الشرقية تساهم في نسب عالية من الجفاف في الجو، ليلاً يعود الجو بارداً جداً.

ويوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، ولن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياُ إلى بارد، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق، والرياح تكون شمالية.

أما الخميس المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لشهر يناير، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو بارد نسبي إلى بارد نهاراً وبارد جداً في ساعات الليل، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين