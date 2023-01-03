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تحت حراسة مشددة.. المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم الأقصى

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بالفيديو والصور تحت حراسة مشددة.. المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم الأقصى

03 يناير 2023 . الساعة 07:25 بتوقيت القدس
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اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة المستوطنين، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات كبيرة من أجهزة أمن وشرطة الاحتلال عملت على تأمين اقتحام بن غفير لساحات الأقصى.

وذكرت مراسلة قناة كان العبرية، أن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" هو من أعطى الأوامر لـ"إبن غفير" لاقتحام الأقصى.

وهذا أول اقتحام لوزير في حكومة المستوطنين العنصرية، للمسجد الأقصى، ما يهدد بتصعيد الأوضاع في القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية التي تشهد غلياناً في الآونة الأخيرة جراء ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وبعد 13 دقيقة من الاقتحام للأقصى غادر بن غفير ساحات المسجد، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاقتحام بحراسة من قوات الاحتلال.

وكانت القوى والمؤسسات والهيئات والشخصيات الفلسطينية قد حذرت من نوايا بن غفير اقتحام المسجد الأقصى، وعدوا اقدامه على ذلك تصعيداً للعدوان على شعبنا ومقدساته.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حكومة الاحتلال

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