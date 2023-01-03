استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

استشهد فتى فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الفتى آدم عياد، متأثراً بإصابته الخطيرة إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الثائر في مخيم الدهيشة وقوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية في المخيم، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص فور اقتحامها مخيم الدهيشة، وداهمت عدداً من منازل الأهالي وأجرت عملية تفتيش فيها.

وأشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان من مخيم الدهيشة عرف منهم عنان سرابطة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ منتصف الليل وحتى فجر اليوم، عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، وقد اندلعت في معظم تلك المناطق مواجهات بين الشبان الثائر والقوات المقتحمة التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة، في حين داهمت العديد من منازل المواطنين.

ولفتت المصادر، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال في عدة محاور من مدينة نابلس، واشتباك آخر في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين