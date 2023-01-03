فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

28 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مستوطنون يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

إيران تتوعد بالرد على أي هجوم إسرائيلي وتلوح بسلاح غير تقليدي

سباق أمريكي صيني للسيطرة على أجزاء من القمر

مئات الوفيات في الطوارئ في بريطانيا بسبب نقص الرعاية الصحية

قرار حاسم ومصيري خلال ساعات لنادٍ في غزة ..

" السويركي " يتولى تدريب فريق في غزة

تحديد قيمة و موعد توزيع منحة الرئيس عباس على أندية غزة

لماذا ارتدى سفير اليابان بالرياض "البشت"؟

"الشورى" القطري يحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

03 يناير 2023 . الساعة 06:20 بتوقيت القدس
...

استشهد فتى فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الفتى آدم عياد، متأثراً بإصابته الخطيرة إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الثائر في مخيم الدهيشة وقوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية في المخيم، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص فور اقتحامها مخيم الدهيشة، وداهمت عدداً من منازل الأهالي وأجرت عملية تفتيش فيها.

وأشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان من مخيم الدهيشة عرف منهم عنان سرابطة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ منتصف الليل وحتى فجر اليوم، عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، وقد اندلعت في معظم تلك المناطق مواجهات بين الشبان الثائر والقوات المقتحمة التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة، في حين داهمت العديد من منازل المواطنين.

ولفتت المصادر، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال في عدة محاور من مدينة نابلس، واشتباك آخر في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #بيت لحم #مخيم الدهيشة #الشهيد آدم عياد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة