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مستوطنون يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

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مستوطنون يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

03 يناير 2023 . الساعة 05:10 بتوقيت القدس
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اقتحم مئات المستوطنين، منتصف الليل، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية في البلدة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا كفل حارس بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومنعت المواطنين من التنقل وأغلقت الشوارع الرئيسة، وذلك من أجل تأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي كفل حارس ثلاثة مقامات دينية هي: "ذي الكفل" الذي يقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبلدة، و"ذي النون" من الناحية الغربية، و"صلاح الدين" في الوسط.

وهذه المقامات "الإسلامية" مسجلة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في حين يزعم المستوطنون أنها مقامات تلمودية. وينظمون إليها زيارات دورية، عادةً ما يرافقها أعمال عربدة وتخريب لممتلكات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #سلفيت #كفل حارس

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