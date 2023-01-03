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قرار حاسم ومصيري خلال ساعات لنادٍ في غزة ..

03 يناير 2023 . الساعة 01:34 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

يحسم نادي خدمات المغازي اليوم الثلاثاء قراره النهائي بالمشاركة في دوري جوال لكرة السلة من عدمها، وقبل يوم واحد من مباراة الفريق في افتتاح الدوري الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة نادي خدمات المغازي إجتماعات مكوكية لحسم قضية المشاركة في المسابقة، وذلك بعد أن اعتذر عن المشاركة في مباراة كأس السوبر أمام خدمات البريج الأسبوع الماضي.

وأبلغ المغازي اتحاد كرة السلة في وقت سابق، عدم مشاركته في مسابقاته الرسمية، لحين اعتماد قرار المحكمة الرياضية، والقاضي بتتويجه بطلاً للموسم السابق.

وعقد النادي اجتماعاً مع اللجنة الأولمبية قبل عدة أيام بحضور نائب رئيس اتحاد السلة خليل أبو شمالة، لحل الأزمة القائمة، ولم يتوصل الأطراف لحل نهائي.

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#خدمات المغازي #اتحاد كرة السلة #دوري جوال لكرة السلة

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