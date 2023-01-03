تحديد قيمة و موعد توزيع منحة الرئيس عباس على أندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

يوزع اتحاد كرة القدم منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمقدمة من الرئيس محمود عباس على أندية غزة غداً الأربعاء، وذلك خلال الحفل الذي سيقام بقاعة فندق المتحف غرب مدينة غزة.

وستحصل الأندية على 50% من قيمة المنحة المستحقة لها عن الموسم الحالي، على أن يتم تجميد باقي المبلغ، ومنحة الموسمين السابقين، ليتم صرفها في وقت لاحق.

وسيتم منح كل ناد في الدرجة الممتازة مبلغ 12500 دولار، على أن ينال كل ناد في الدرجة الأولى مبلغ 7500 دولار، في حين سيحصل كل ناد في الدرجة الثانية على مبلغ 2500 دولار، وكب ناد في الدرجة الثالثة على مبلغ 1500 دولار.

وتعاني أندية غزة من أزمة مالية خاتقة، جراء عدم صرف منحة الرئيس عباس منذ عامين، مما فاقم من أزمتها، حيث تعتبر المنحة الشريان الرئيس لها، في ظل عدم وجود دخل ثابت لها، علماً أن المنحة منتظمة منذ 8 أعوام تقريباً، بينما يدعم المجلس الأعلى للرياضة في غزة، خزينة الأندية بمبلغ مالي يُصرف سنوياً.