شاهد فيديو لحظة وصول رونالدو إلى السعودية للانضمام لنادي النصر

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية الرياض، تمهيداً للانضمام لفريقه الجديد النصر.

وحطت الطائرة الخاصة التي أقلت كريستيانو رونالدو في مطار الملك خالد، حيث كان بصحبته خطيبىته جورجينا رودريغيز.

#عاجل|

لقطات خاصة بـ"الرياضية" من وصول الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو لاعب #النصر والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض pic.twitter.com/b0l6dNQPop — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 2, 2023

كما أحضر "الدون" معه عدداً من أفراد عائلته ومستشاريه القانونيين والماليين، في وقت غاب فيه الاستقبال الجماهيري، بناءً على التعليمات الصادرة عن إدارة النصر، التي منعت الاستقبال الجماهيري في المطار أو حتى محيطه.

وكان نادي النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن طرح تذاكر حفل استقبال "صاروخ ماديرا" للبيع، مؤكداً أنه سيتم التبرع بجميع عوائد الحفل لمؤسسة خيرية.

وكتب النصر عبر تويتر: "تذاكـر الحـدث المنتظـر وصلـت، بـادر بحجز تذكرتك لحفـل استقبال كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "ننتظركم في ملعبنا، لحضور الحفل ويتبعه التمرين المفتوح للفريق الأول لكرة القدم"، وختم: "سيكون كامل ريع التذاكر مخصص لمنصة إحسان للعمل الخيري".

موعد حفل تقديم رونالدو

وحسب الإعلان المرفق، فإن الحفل سيبدأ يوم الثلاثاء 3 يناير/ كانون الأول 2023، عند الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يُقام الاحتفال على ملعب مرسول بارك، فيما تبلغ سعر التذكرة 15 ريال سعودي، أي ما يعادل 4 دولار أمريكي.

وكان النجم البرتغالي قد أثار حماسة جماهير "العالمي"، بعدما نشر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قصير عبر خاصية الستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، وهو على متن الطائرة، قبيل توجهه إلى السعودية.

المصدر / وكالات