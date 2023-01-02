الأهلي يكتسح بيراميدز ويستعيد الصدارة وأول خسارة للزمالك في الدوري المصري

قاد عمرو السولية الأهلي لفوز كبير على ضيفه بيراميدز بتسجيله هدفين من بين ثلاثية، لينفرد الفريق الأحمر بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن توقف قطار الزمالك حامل اللقب مجبرا في محطة أسوان بالخسارة 2-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من 11 مباراة في الصدارة متفوقا بفارق ثلاث نقاط على غريمه الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أدارها البولندي سيمون مارشينياك حكم نهائي كأس العالم في قطر، وضع عمرو السولية الأهلي في المقدمة في الدقيقة 19 بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء بيراميدز سكنت سقف شباك الحارس أحمد الشناوي.

وضاعف السولية النتيجة بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 69 بعد أن تلقى ركنية من حسين الشحات استقبلها السولية برأسية قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الشناوي.

وببراعة أحرز البديل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن سدد كرة من الجهة اليمنى اصطدمت بالمدافع أحمد سامي وغالطت الحارس.

وفي وقت سابق، ألحق اسوان الخسارة الأولى هذا الموسم، سجل هدفي اسوان محمد عبد الغني مدافع الزمالك (4، خطأ في مرماه) والانغولي ديلسون كاموني (45+2)، وقلص الزمالك النتيجة بواسطة مدافعه حسام عبد المجيد (56).

رفع اسوان رصيده الى 15 نقطة ليتقدم الى المركز السابع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من جانب لاعبي أسوان اسفر عن هدف مبكر من ركنية ارسلها المغربي احمد بلحاج اصطدمت بمدافع الزمالك عبد الغني وسكنت خطأ في شباك حارسه محمد عواد (4).

واصل لاعبو أسوان محاولاتهم الهجومية مستغلين ارتباك دفاع الزمالك وسدد ديلسون رأسية مرت بجوار القائم الايسر لمرمى الفريق القاهري.

ورد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتسديدة قوية ابعدها حارس اسوان عمرو حسام (22).

وانقذ القائم الايسر مرمى الزمالك من هدف ثان مؤكد بتصديه لرأسية ديلسون (30).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ارسل المغربي بلحاج عرضية متقنة من ركنية حولها ديلسون راسية على يسار عواد محرزا الهدف الثاني.

نشط الزمالك مع بداية الشوط الثاني وسدد البديل يوسف اسامة نبية كرة ابعدها عمرو حسام بصعوبة الى ركنية (50).

وفي الدقيقة 56 ارسل زيزو عرضية متقنة حولها عبد المجيد رأسية في الزاوية اليمنى العليا مقلصا الفارق.

بعدها بدقيقة اهدر محمد ناجي "جدو" فرصة هدف ثالث لأصحاب الارض بعدما تلقى تمريرة ديلسون خلف الدفاع وراوغ عواد ولكن عبد الغني تدخل في اللحظة الاخيرة منقذا الموقف.

المصدر / وكالات