حقيقة غياب ليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن فرضيات مشاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة، في لقاء أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقرر الاتحاد الإسباني فرض عقوبة الإيقاف (3 مباريات) على ليفاندوفسكي، بعد طرده في لقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني؛ إذ أُوقِفَ مباراة بسبب الطرد، ومباراتين لاتهامه بتوجيه إشارة لحكم اللقاء بعد الطرد "ازدراء الحكم".

واستأنف نادي برشلونة قرار الاتحاد الإسباني لدى المحكمة الرياضية في إسبانيا، والتي أيدت قرار إيقاف ليفاندوفسكي لمدة ثلاث مباريات، ليقرر بعدها نادي برشلونة استئناف القرار لدى محكمة تسوية المنازعات في مدريد.

وقررت محكمة تسوية المنازعات تجميد عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي إلى حين دراسة الاستئناف وسماع جميع الأطراف، ما مكن اللاعب من المشاركة في لقاء برشلونة وإسبانيول، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وستعقد المحكمة جلست استماع لجميع الأطراف في القضية "الحكم وليفاندوفسكي والاتحاد الإسباني ومحكمة التحكيم الرياضية" هذا الأسبوع، وستصدر بعدها قرارها النهائي في القضية، بحسب ما أوضحته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن يوم الجمعة المقبل هو يوم عطلة رسمية في إسبانيا، ما يعني تأخير صدور القرار النهائي في قضية إيقاف ليفاندوفسكي؛ إذ يحتاج قاضي المحكمة وقتًا لسماع جميع الشهود.

وأوضحت الصحيفة أن إصدار المحكمة لقرارها في الأسبوع المقبل في قضية إيقاف ليفاندوفسكي، يعني قدرته على المشاركة في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويلتقي فريق برشلونة مع فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد 8 يناير/ كانون الثاني ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني 2022-23.

المصدر / وكالات