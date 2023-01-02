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28 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

02 يناير 2023 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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تصاعد كبير في عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة

تواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية مع بداية العام الجديد، وسجلت 28 عملاً مقاوماً خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بينها 8 عمليات إطلاق نار.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، تفجير 5 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة صوب قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات للمستوطنين، إلى جانب تحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 10 نقاط في الضفة الغربية، منها مواجهات قرب حاجز بيت إيل، ومستوطنة بيت حورون، وبلدة بيت ريما برام الله، تخلّلها إلقاء عبوات ناسفة والتصدي لاعتداءات المستوطنين ورشق الحجارة.

وفي جنين القسام، استهدف مقاومون جنود الاحتلال بعمليات إطلاق نار كثيفة، في أثناء اقتحامها بلدة كفر دان، إضافة إلى استهداف آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، وإطلاق نار تكرر أكثر من مرة  قرب معسكر سالم ودوار فرعون. 

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بجنين، منها بلدة السيلة الحارثية، وبلدة برقين، تخلّلها عمليات إطلاق نار من مقاومين.

وفي نابلس جبل النار، استهدف مقاومون قوات الاحتلال في أكثر من منطقة، وهي جبل جرزيم، وشارع القدس، وحي المخفية، بينما تصدّى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في عينابوس وحطّموا مركباتهم.

وطالت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال مناطق في محافظة بيت لحم، وهي حوسان، وكيسان،  إلى جانب مواجهات منفصلة في بلدة بيت أمر بالخليل، تخلّلها إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار ورشق بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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