لماذا ظهر قميص ميسي في متجر نادي الهلال؟

كشفت مصادر حقيقة الصورة المتداولة خلال الساعات الماضية، والتي أظهرت تواجد قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، داخل متجر نادي الهلال الرسمي في العاصمة السعودية الرياض، بعد إعلان نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب مصادرنا، فإن الصورة صحيحة بالفعل، لكن القميص ليس معروضًا من متجر الهلال الرسمي، وإنما هو خاص بأحد المشجعين، حيث قام بإحضاره، وقام بتعليقه وتصويره، في رسالة إلى إدارة "الزعيم" بضرورة التعاقد مع "ميسي" ردًا على الصفقة التاريخية التي أبرمها الغريم التقليدي، النصر، بضم رونالدو.

وجاء تداول صورة قميص ميسي داخل متجر الهلال، بالتزامن مع الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية، وذكرت أن النادي العاصمي تقدّم بعرض للتعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النصر قد أتم التعاقد مع "صاروخ ماديرا" لمدة موسمين ونصف الموسم، حتى صيف عام 2025، وحسب تقارير صحفية، سيصل راتب رونالدو السنوي مع النصر إلى 200 مليون يورو، وبعد نهاية عقده سيستمر في السعودية حتى عام 2030 سفيرًا لملف ترشح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وسينضم قائد منتخب البرتغال إلى كتيبة المدرب الفرنسي، رودي غارسيا، التي تسير بصورة جيدة حتى الآن في بطولة الدوري السعودي "دوري روشن" لموسم 2022-23، حيث حقّق النصر 8 انتصارات، وتعادلين، وتلقى هزيمة وحيدة، خلال أول 11 جولة من المسابقة، ويحتل "فارس نجد" الصدارة برصيد 26 نقطة.

يُذكر أن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن أنه سيتم دعم بقية أندية المملكة لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا، وذلك في أول تعليق له بعد إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى النصر.

المصدر / وكالات