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ما خفي أعظم يكشف عن "خارج الحسابات"

02 يناير 2023 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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نشر الصحفي الفلسطيني تامر المسحال، مقطعًا مرئيًّا ثانياً عبر صفحته في فيسبوك حول برنامج "ما خفي أعظم" الذي يُبثُّ عبر قناة الجزيرة.

وفي المقطع المرئي، الذي عنونه بـ"خارج الحسابات" ظهر فيديو سابق وثّقته عدسات الكاميرات للّحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة قبل أشهر، قرب نابلس، وقُتل فيها ضابط إسرائيلي.

وعقب تلك العملية، أعلنت عرين الأسود مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات إطلاق نار، وُجّهت في حينه رسالة للاحتلال ومستوطنيه بأنه "سنرى من يحاصر من؟".

فيما ظهر جنود من عرين الأسود وكتيبة جنين خلال المقطع الترويجي للحلقة الجديدة من البرنامج الاستقصائي، والتي ستُبث يوم الجمعة القادم الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين.

وفيما يلي الفيديو كما نقلته "فلسطين أون لاين":


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #ما خفي أعظم #خارج الحسابات

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