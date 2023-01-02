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أول رسالة من رونالدو إلى جماهير النصر السعودي

02 يناير 2023 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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نادي النصر السعودي يستعد لاستقبال رونالدو

وجّه أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، الإثنين، رسالة لجماهير نادي النصر السعودي، من على متن الطائرة المتوجّهة به إلى الرياض للانضمام إلى فريقه الجديد الأول خارج القارة الأوروبية.  

ونشر رونالدو، رسالته، عبر خاصية القصة عبر حسابه على إنستغرام، وهو يقول: "أهلا يا رفاق، أراكم قريبا". 

وأعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، تقديم رونالدو، في حفل جماهيري "عالمي" بإستاد "مرسول بارك"، مساء الثلاثاء في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي. 

ويبدو أن طائرة رونالدو الخاصة، تحمل أيضا صديقته جورجينا رودريغيز وبعض أبنائه.

ونشرت رودريغير، عبر حسابها على إنستغرام صورا من على متن الطائرة الفاخرة ويظهر في إحداها نجلها، كما سمع صوت طفل في فيديو رونالدو. 

وكانت رفيقة رونالدو قد شغلت اهتماما واسعا على مواقع التواصل، وتساؤلات بشأن إذا كانت سترافقه إلى الرياض، وبأي هيئة ستظهر بها.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد ذكرت أن "الدون" يصل إلى الرياض، مساء الإثنين، عبر طائرة خاصة قادما من مدريد، وسط تشديدات أمنية تجنبا لتوافد الجماهير الرياضية لاستقباله، حيث يخضع النجم الأسطوري البالغ من العمر 37 عاما لكشف طبي، الثلاثاء، قبل طلب بطاقته الدولية التي تسمح له بالمشاركة مع النادي السعودي في منافسات دوري "روشن" للمحترفين، بحسب الصحيفة.

وفي تقديم رونالدو بملعب النصر "مرسول بارك"، ستطرح إدارة النادي تذاكر للجماهير لحضور الحفل الذي يلقي فيه اللاعب كلمة قصيرة وسط توقّعات بتوافد 30 ألف متفرج للمرة الأولى، بحسب "الرياضية".

وبعد الصفقة الضخمة التي وصلت قيمتها لنحو 214 مليون دولار بحسب فرانس برس، حتى صيف 2025، غرّد رئيس نادي النصر، مسلّي آل معمر، قائلا: "سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي".

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
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