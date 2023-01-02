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"بحر" يحذّر: تدنيس "بن غفير" الأقصى نذير من شأنه إشعال المنطقة

02 يناير 2023 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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حذّر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر من مخطّطات وتهديدات وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"  بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى و"هو نذير من شأنه إشعال المنطقة".

ودعا بحر في تصريح صحفي، المرابطين والمرابطات لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى دفاعاً عنه، ولمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال الإجرامية تتطلب من أبناء الأمّة وأحرار العالم العمل الجاد لفضحها على كل الأصعدة، ونبذ التطبيع مع الاحتلال وتعزيز مقاطعته وعزله دولياً.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بتحمّل مسؤولياتها في نصرة المسجد الأقصى، والدفاع عن المقدّسات الإسلامية والمسيحية التي تتعرّض لأبشع صور الجرائم والانتهاكات بحقها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #اقتحام الأقصى #أحمد بحر #إيتمار بن غفير

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