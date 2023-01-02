بعد رونالدو.. النصر السعودي يتفاوض مع راموس

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرة إلى أن مستقبل اللاعب بات يشكل حرجًا كبيرًا لمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية.

ومع بداية السنة الجديدة 2023، بات بإمكان راموس الدخول في مفاوضات مع أي فريق يطلب خدماته، على اعتبار أن عقده مع باريس سان جيرمان سينتهي في غضون 6 أشهر.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن قادة باريس سان جيرمان في حرج، ولا يعرفون ما القرار الذي سيتخذونه بخصوص قضية راموس، التي تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية التي تنتظر الإدارة الباريسية حاليًا، وأوضح الموقع أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالتمديد المحتمل للمدافع الإسباني مع النادي حتى الآن.

وأشار ذات المصدر، بناءً على مصادره، إلى أن نادي النصر السعودي يترقب، ويتطلع للتعاقد مع راموس في يناير/ كانون الثاني الحالي، وذلك بعد ضمانه لصفقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف الموقع الفرنسي أن المفاوضات بين راموس وإدارة النصر ستنطلق قريبًا، خاصة أن نادي باريس سان جيرمان ما يزال مترددًا في تقديم عقد جديد للمدافع البالغ من العمر 36 عامًا، الأمر الذي يثير الشكوك، ويؤكد على وجود إمكانية للتخلي عن خدمات اللاعب.

ونجح الدولي الإسباني في استعادة قدراته هذا الموسم بعد تخلصه من هاجس الإصابات الذي طارده في أول موسم له مع النادي الفرنسي.

يُذكر أن راموس غاب عن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بسبب خيارات فنية للمدرب السابق للفريق، لويس إنريكي، وأُقصي المنتخب الإسباني من دور الـ16 في مونديال قطر، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نظيره المغربي.

المصدر / وكالات