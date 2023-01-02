انتصاران مثيران للشجاعية واتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

عاد اتحاد خانيونس والشجاعية بفوزين مثيرين من أمام الهلال واتحاد بيت حانون، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة، فيما احتكم أهلي غزة وخدمات خانيونس للتعادل أمام خدمات البريج وبيت لاهيا في نفس الجولة بالدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

الهلال x اتحاد خانيونس

قلب اتحاد خانيونس تأخره بهدفين إلى فوز مثير بأربعة أهداف مقابل اثنين أمام الهلال، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فلسطين.

الفوز رفع رصيد اتحاد خانيونس إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الهلال عند 17 نقطة متراجعا للمركز السادس.

افتتح الهلال التسجيل عبر علاء مهنا (48) ومحمد أبو عودة (53)، وسجل أهداف اتحاد خانيونس الأربعة حاتم نصار "سوبر هاتريك" في الدقائق (67، 83، 89، 90+4).

اتحاد بيت حانون x اتحاد الشجاعية

بدوره عاد اتحاد الشجاعية بفوز مثير من أمام مضيفه اتحاد بيت حانون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون.

الشجاعية استعاد المركز الثاني بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف عن شباب رفح، وتجمد رصيد الحوانين عند (15) في المركز التاسع.

الشجاعية تمكن من تسجيل هدفين مبكرين عبر ثائر أبو عبيدة (2) وعمر العرعير (3)، قبل أن ينجح غسان أبو عودة في تذليل الفارق لبيت حانون (21)، من ثم تعديل النتيجة عبر نفس اللاعب (27)، لكن علاء عطية تمكن من تسجيل هدف الفوز للشجاعية في الدقيقة (60) من ركلة جزاء.

دوري الدرجة الأولى

خدمات البريج x أهلي غزة

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء خدمات البريج وضيفه أهلي غزة، والذي جرى بينهما على ملعب الدرة، في ختام الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى.

الأهلي حافظ على صدارته بهذه النتيجة برصيد 28 نقطة في المركز الأول، وبقي البريج في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

خدمات خانيونس x بيت لاهيا

نجا خدمات خانيونس من الخسارة بتعادل مثير أمام ضيفه بيت لاهيا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب خانيونس، ليبقى خدمات خانيونس في المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن نماء وبيت حانون الأهلي، فيما رفع بيت لاهيا رصيده إلى 15 في المركز الثامن.

سجل لبيت لاهيا إسماعيل أبو جراد (71)، وأحمد سعد (82)، وسجل لخدمات خاينونس محمود فحجان (81) من ركلة جزاء، ومحمد حمودة (87).

دوري الدرجة الثالثة

حقق العطاء الفوز على الشوكة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النصيرات، في منافسات دوري الدرجة الثالثة.

الفوز جعل العطاء يقفز لصدارة ترتيب مجموعة الوسطى والجنوب برصيد 7 نقاط، وتجمد رصيد الشوكة عند 3 نقاط في المركز السادس.

الشوكة كان المبادر للتسجيل عبر رمزي شيخ العيد (44)، وعدل للعطاء سعيد أبو عبيد (55) وسجل الهدف الثاني محمد الحلاق من ركلة جزاء (87).