إصابات باعتداء الاحتلال على جنازة في بيت أمر

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الإثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

شاهد | لحظة اعتداء قوات الاحتلال على جنازة لمسنة فلسطينية في بلدة بيت أمر شمال #الخليل قبل قليل pic.twitter.com/q6Y8XURKvB — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 2, 2023

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن جنود الاحتلال منعوا المشيعين من المرور عبر مدخل البلدة الرئيسي وأغلقوا البوابة الحديدية المقامة عليه، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

قوات الاحتلال تقمع جنازة أثناء مرورها بالقرب من مدخل بلدة بيت امر شمال الخليل وتطلق قنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشيعين pic.twitter.com/9B2VhToVy3 — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 2, 2023

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على أهالي البلدة، كما تحاول منع الجنازات من الوصول إلى المقبرة المحاذية للشارع الرئيسي.

المصدر / فلسطين أون لاين