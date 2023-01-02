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"بن غفير" يتراجع عن تلويحه باقتحام الأقصى الأسبوع الجاري

02 يناير 2023 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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تراجع وزير أمن الاحتلال القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، عن عزمه اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك وفق وسائل إعلام إسرائيلية، في أعقاب جلسة عقدها مساء اليوم، الإثنين، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

والأحد، أعلن بن غفير في تغريدة، عزمه اقتحام المسجد الأقصى في الأيام المقبلة، قائلا إن الأقصى "قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي".

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.

من ناحيتها، أكدت حركة "حماس" أن مخطّطات وتهديد الوزير في حكومة الاحتلال الجديدة "إيتمار بن غفير"، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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