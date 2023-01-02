داخلية الاحتلال تدعم مستوطنات الضفة بعشرات ملايين الشواقل

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن دعم مستوطنات الضفة المحتلة بعشرات الملايين من الشواقل.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن وزيرة الداخلية السابقة أقرت قبل تركها مهام منصبها لصالح الوزير الجديد آريه درعي، مكافأة لبعض المستوطنات في الضفة، تصل قيمتها إلى 55 مليون شيقل.

وتشمل ميزانية المستوطنات الإضافية دعمًا لإنشاء مبانٍ جامعية ومقاهٍ ومطاعم وبنية تحتية لخدمة الهاتف النقال في مستوطنات "إفرات" و"معاليه أدوميم" و"أرائيل" و"بنيامين".

كما تشمل المبالغ دعماً للمكونات الأمنية في المستوطنات سعياً للتأقلم مع موجة العمليات الأخيرة.

واشتملت خطة الدعم أيضًا مناطق الجليل والنقب لتهويدها بمبالغ تصل لـ300 مليون شيقل.