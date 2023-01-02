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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 51 قتيلًا

02 يناير 2023 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 51 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 51 قتيلًا و19 مفقودًا، حسبما أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، الإثنين.

وذكر المجلس في بيان، أن عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الفلبين خلال عطلة عيد الميلاد ارتفع إلى 51 شخصًا، بينما ما يزال 19 آخرين في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح المجلس في البيان أن منطقة مينداناو الشمالية تحملت العبء الأكبر من الكارثة، حيث سجلت 25 حالة وفاة.

وأشار إلى أن معظم الوفيات لقوا مصرعهم "غرقًا أو بسبب الانهيارات الأرضية"، مؤكدًا أن من المفقودين صيادون انقلبت قواربهم أثناء الفيضانات.

وأوضح أن أكثر من 4 آلاف و500 منزلًا تضررت جراء الفيضانات، إضافة إلى تضرر عدد من الطرقات والجسور واستمرار تعطل إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق.

وذكر البيان أن أكثر من 8 آلاف و600 شخصًا من أصل 600 ألف متضرر ما زالوا في مراكز الإيواء الطارئة.

يشار أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.

المصدر / الأناضول
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#الفلبين #فيصانات

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