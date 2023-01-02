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أسير من جنين يدخل عامه الـ11 في سجون الاحتلال

02 يناير 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير توفيق اغبارية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الإثنين، عامه الـ11 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية،  أنّ الأسير اغبارية معتقل منذ عام 2013، وحكمت عليه سلطات الإحتلال بالسجن 11 عامًا و3 شهور.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #أسير

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