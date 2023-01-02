فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتلة جامعة القدس ترفض قرار إدارة الجامعة توقيف أنشطتها

مركز حقوقي: 865 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام 2022

أسير من جنين يدخل عامه الـ11 في سجون الاحتلال

على خطى قيادتها.. "وكالة أنباء السلطة" تتنكَّر لحقوق أهالي غزة

توصياتٌ بتشكيل لجنة لحماية الخزان الجوفي وإنفاذ القوانين الرادعة لهدر المياه

بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

العاهل الأردني يوجه بتجميد الضريبة على الكاز لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الجماهير الفلسطينية تُشيّع جثماني الشهيدين "حوشية" و"عابد" بجنين

أهمُ الأحكَامِ لِتَصحِيحِ خَطَأ الإمَام

كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في مسيرته؟

بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

02 يناير 2023 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
...
معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2023/1)، اضغط هنا، وكذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماءهم في الكشوف للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#معبر رفح #وزارة الداخلية #آلية السفر #آلية السفر معبر رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة