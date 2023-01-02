بالأسماء.. "الداخلية" تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2023/1)، اضغط هنا ، وكذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماءهم في الكشوف للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين