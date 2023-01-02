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خصوصًا ذوي الدخل المحدود

العاهل الأردني يوجه بتجميد الضريبة على الكاز لتخفيف الأعباء عن المواطنين

02 يناير 2023 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وجه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، الإثنين، الحكومة إلى تجميد الضريبة على وقود الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك، خلال لقائه عددًا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة (جنوب الأردن)، وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبناء عليه، يصبح سعر صفيحة الكاز (الأكثر شعبية للتدفئة - سعة 20 لترا) 12.40 دينارا (17.48 دولارا) بدلا من 15.70 دينارا (22.13 دولارا).

وقبل ذلك، خفضت الحكومة للشهر الحالي أسعار المحروقات الأساسية، بنسب تراوحت بين 2.1 بالمئة و8.7 بالمئة، حيث حاز الكاز على النسبة الأكبر من التخفيض بنسبة 8.7 بالمئة.

وتراجع سعر لتر الديزل بنسبة 8.3 إلى 820 فلسا (1.1 دولارا) خلال الشهر الجاري؛ كما تم خفض سعر البنزين 90 الأكثر استخداما في البلاد، بنسبة 2.1 بالمئة إلى 900 فلسا لليتر (1.3 دولارا).

كما تم خفض سعر لتر البنزين 95 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1140 فلسا لليتر(1.6 دولارا).

المصدر / الأناضول
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