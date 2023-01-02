كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في مسيرته؟

محمد زقوت

عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في مسيرته الكروية مع نادي ليفربول الإنجليزي، جعلته من أبرز هدافي نادي ليفربول بالتاريخ.

فقد نجح محمد صلاح في حصد جائزة الحذاء الذهبي لـ أكثر لاعب تسجيلا ًللأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017–2018، وموسم 2018–2019 بالمناصفة، وموسم 2021–2022 بالمناصفة، وتحقيقه جائزة هدف موسم 2018-2019 وهدف موسم 2021-2022، والعديد من الجوائز الأخرى.

هذا التألق الكبير الذي سطره اللاعب العربي المصري محمد صلاح كان ذرته وأوجه وعلوه في الدوري الإنجليزي وعلى وجه التحديد مع ناديه الحالي ليفربول.

ولكن من الجيد بالبداية التعرف على محطات محمد صلاح في لعب كرة القدم، والتي كانت محطته الأولى في نادي المقاولون العرب المصري كنادي بالدرجة الأولى والذي لعب له 44 مباراة وبلغت جميع أهداف صلاح في مسيرته مع المقاولون 12 هدفاً في ثلاثة مواسم منذ 2009 حتى 2012.

انتقل صلاح بعد هذه المواسم الثالث إلى نادي بازل السويسري الذي خطف صلاح أنظار مسؤوليه بطريقة لاعبه وسرعته الكبيرة ومراوغاته الجميل وتسجيله للأهداف، لينجح نادي بازل بشرائه من المقاولون العرب بمبلغ 2.5 مليون دولار.

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كم عدد أهداف الذي سجلها محمد صلاح مع نادي المقاولون العرب المصري؟

الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الأولى مع نادي المقاولون العرب المصري وعدد المواسم التي لعبها وعدد مبارياته.

اسم النادي موسم عدد الأهداف عدد المباريات المقاولون العرب 2009-2010 0 5 2010-2011 2011-2012 5 7 24 15 الإجمالي 12 44

ليبدأ صلاح أول محطاته الاحترافية الأوروبية في نادي بازل السويسري، ليصبح بعد أيام قليلة نجم الفريق الأول، بعد قيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري السويسري خلال موسمي عام 2012-2013 و2013-2014 وهي الفترة التي لعب محمد صلاح فيها مع نادي بازل، ونجح صلاح بتسجيل 10 في موسم الأول وتسجيل نفس عدد الأهداف في موسمه الثاني.

كم عدد أهداف الذي سجلها محمد صلاح مع نادي بازل السويسري؟

الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الثانية محلياً والأول أوروبياً مع نادي بازل السويسري وعدد المواسم والمباريات التي لعبها معهم.

اسم النادي الفترة عدد المباريات عدد الأهداف بازل 2012-2013 50 10 2013-2014 29 10 الإجمالي 79 20

وفي مباراته مع نادي بازل في الدوري الأوروبي ضد نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي قدم فيها صلاح أداءً مبهراً وتسجيله هدف فوز فريقه بازل في الدقيقة 87 في مرمى شباك تشيلسي، جعل أنظار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الملقب "سبيشل ون" وأحد أكبر المدربين بالتاريخ، نحوه، ليسارع بالتوقيع معه وضمه إلى نادي تشيلسي عام في بداية شهر يناير 2014.

ليبدأ صلاح مرحلة احترافية أخرى في أوروبا وعلى وجه التحديد في إنجلترا، أحد أفضل الدوريات الأوروبية وفي أحد أفضل الأندية نادي تشيلسي الإنجليزي وتحت قيادة المدرب الكبير الملقب "السبيشل ون" جوزيه مورينيو.

ظهور وأهداف محمد صلاح بقميص نادي تشيلسي الإنجليزي، لم تكن بالظهور والأهداف التي هو عليه الآن في نادي ليفربول، إذ إن صلاح كان حبيس مقاعد البدلاء، وقليل ما يلعب كأساسي، لوجود لاعبين مميزين ومنافسة كبيرة فيما بينهم لاعبي تشيلسي أصحاب الخبرة والمهارات الكبيرة وفلم تكن خبرة صلاح وعمره 21 في تلك المحطة، على قدر قوة لاعبي نادي تشيلسي في تلك الفترة.

كم عدد أهداف الذي سجلها محمد صلاح مع نادي تشيلسي الإنجليزي؟

الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الثانية أوروبياً مع نادي تشيلسي الإنجليزي وعدد المواسم والمباريات التي لعبها معهم.

اسم النادي الفترة عدد المباريات عدد الأهداف تشيلسي 2013-2014 11 2 2014-2015 8 0 الإجمالي 19 2

إعارة محمد صلاح لـ نادي فيورنتينا الإيطالي

بعد هذا الأداء، إعارة نادي تشيلسي الإنجليزي لاعبه محمد صلاح لـ نادي فيورنتينا الإيطالي لمدة موسم، ليعود صلاح إلى مستواه الذي كان عليه في بازل وينجح بتسجيل 9 أهدف، بعد خوضه 26 مباراة في موسم 2014-2015.

كم عدد أهداف الذي سجلها محمد صلاح مع نادي فيورنتينا الإيطالي؟

الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الثالثة أوروبياً مع نادي تشيلسي الإنجليزي وعدد المواسم والمباريات التي لعبها معهم.

اسم النادي الفترة عدد المباريات عدد الأهداف فيورنتينا 2014-2015 26 9 إعارة محمد صلاح لـ نادي روما الإيطالي نجح نادي روما الإيطالي في طلب إعارته لـ محمد صلاح من نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم، وهي الإعارة الثاني في مسيرة صلاح، ليشهد أفضل لحظات التهديفية في تلك الفترة ويحجز عدد أهداف بلغت 15 هدفاً، بعد خوضه عدد مباريات بلغت 42 مباراة في موسم 2015-2016. كم عدد أهداف الذي سجلها محمد صلاح مع نادي روما الإيطالي خلال فترة إعارته؟ الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الرابعة أوروبياً مع نادي روما الإيطالي وعدد المواسم والمباريات التي لعبها معهم خلال فترة إعارته. اسم النادي الفترة عدد المباريات عدد الأهداف روما 2015-2016 42 15

اقرأ المزيد: ما ترتيب صلاح في قائمة الأعلى أجرًا بـ"البريميرليغ"؟ اقرأ المزيد: محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا "بأي ثمن" اقرأ المزيد: ​​​​​​​محمد صلاح يحقق إنجاز قياسي مهم هذه الأرقام وأداء مو صلاح في الملعب وخارجه، جعلت مسؤولي نادي روما الإيطالي، يسرعون إلى ضمه الفريق، وشرائه بشكل رسمي من ناديه تشيلسي الإنجليزي في نهاية إعارته واليت كانت مع روما. لنجح روما بشرائه ويقدم صلاح أداءً أفضل مما قدمه سابقاً مع روما خلال إعارته وحتى مع أنديته السابقة، لـ يسجل صلاح عدد أهداف وصلت إلى 19 هدف وفي 41 مباراة خاضها في موسم 2016-2017 ويحتل روما بأهداف وأداء صلاح وصافة الدوري الإيطالي. كم عدد أهداف الذي سجلها محمد صلاح مع نادي روما الإيطالي في الموسم الثاني؟ الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الرابعة أوروبياً مع نادي روما الإيطالي وعدد المواسم والمباريات التي لعبها معهم في موسمه الثاني مع روما. اسم النادي الفترة عدد المباريات عدد الأهداف روما 2016-2017 41 19 الأداء الرائع وعدد الأهداف التي سجلها صلاح مع روما، جعلت الأنظار الأندية تتجه له من جديد ولكن هذه المرة تأتي من دوري وفريق كبير، نادي ليفربول الإنجليزي ومن مدرب ألماني كبير يورغن كلوب. لينجح نادي ليفربول بالتوقيع مع محمد صلاح وشرائه من نادي روما الإنجليزي بعد موسمين كبيرين لهذا اللاعب المصري والذي نحج بتسجيل عدد أهداف وصلت إلى 34 هدف خلال لعبه لناديا روما. ليعود محمد صلاح في محطته الخامسة أوروبياً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى ولكن من بوابة نادي ليفربول عام 2017، ليبهر بأدائه وعدد أهدافه الكبير وجمالها محبي ومتابعي كرة القدم وعلى وجه التحديد جماهير نادي الريدز، ويصبح صلاح هداف الفريق الأول. وليساهم بـ عدد أهداف في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، في الدوري الإنجليزي 32 هدف ويحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي في ذلك الموسم محطماً جميع الأرقام، وقد بلغت عدد أهداف محمد صلاح هذا الموسم في جميع المسابقات 44 هدف في 52 مباراة، وهي أكبر عدد أهداف سجلها صلاح في مسيرته الكروية. في هذا الموسم 2017-2018، حقق صلاح رقماً قياسياً جديداً كـ أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بالتاريخ، من بداية النظام الجديد للدوري عام 1992م. ليحطم صلاح رقم لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق، ولاعب بلاكبرن روفرز ونيوكاسل السابق آلان شيرار، والنجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، حيث أحرز كل منهم 31 هدفا فى موسم واحد بالدوري الإنجليزي. ولتستمر نجاحاته في تسجيل الأهداف منذ ذلك الموسم حتى هذا الموسم 2022-2023، لتصل جميع أهداف محمد صلاح حتى الآن إلى 172 في 276 مباراة. كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن؟ الجدولين التاليين يوضحان جميع أهداف محمد صلاح في مسيرته الخامسة أوروبياً مع نادي ليفربول الإنجليزي وعدد المواسم والمباريات التي لعبها معهم في موسمه السادس الحالي مع النادي. كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن؟ اسم النادي الفترة عدد المباريات عدد الأهداف ليفربول 2017-2018 52 44 2018-2019 52 27 2019-2020 48 23 2020-2021 51 31 2021-2022 42 30 2022-2023 31 14 الإجمالي 276 172 كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأخرى؟ في الجدول التالي، نوضح عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأخرى منذ وصوله لنادي ليفربول وعدد المباريات التي مع ليفربول حتى الآن. كم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأخرى؟ البطولة المباريات الأهداف دوري أبطال أوروبا 62 40 السوبر الأوروبي 1 0 كأس العالم للأندية 2 0 ملحق دوري الأبطال 2 1 الدوري الإنجليزي الممتاز 195 127 الدرع الخيرية 3 1 كأس الاتحاد الإنجليزي 8 4 كأس الرابطة 3 0 الإجمالي 276 172 والنهاية نضع لكم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع منتخب مصر وهي كالتالي: سجل صلاح مع منتخب مصر تحت 20 عام ثلاثة أهداف في 11 مباراة، وسجل أيضا مع منتخب مصر تحت 23 عام 4 أهداف في 11 مباراة، ونجح مع الأولمبي بتسجيل 3 أهداف في 4 مباريات، ومع منتخب مصر الأول سجل 45 هدف في 83 مباراة. الجدول التالي يوضح جميع أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في جميع الفئات السنية وعدد المباريات التي لعبها. الفئة السنية عدد المباريات عدد الأهداف تحت 20 عام 11 3 تحت 23 عام 11 4 منتخب مصر الأول 83 45

المصدر / فلسطين أون لاين