الكشف عن اسم المدرب القادم لفريق الزوايدة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة عن توصل نادي شباب الزوايدة لاتفاق مبدئي مع الكابتن توفيق الهندي، لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم في الدرجة الممتازة، خلفا للمستقيل حازم الحجار.

وسيعقد المجلس جلسة نهائية مع الهندي، للاتفاق على كافة الأمور بشكل نهائي، على أن يقود تدريب الفريق اليوم على ملعب الشهيد محمد الدرة، استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام غزة الرياضي.

ويأمل فريق الزوايدة بتحقيق الفوز الأول، أمام غزة الرياضي في محاولته الصعبة للبقاء بين الكبار الموسم الحالي، حيث لم يتذوق طعم الانتصار على مدار 13 جولة.

ويمتلك الفريق 5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، وبفارق 5 نقاط عن خدمات النصيرات صاحب المركز العاشر.