اليوم.. اتحاد بيت حانون x الشجاعية.. رغبة التعويض والأمل

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

سيكون اتحاد الشجاعية في اختبار صعب للغاية عندما يلتقي مضيفه اتحاد بيت حانون اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023، والتي تشهد مباراة لا تقل أهمية تجمع الهلال بضيفه اتحاد خانيونس.

اتحاد بيت حانون x اتحاد الشجاعية

يرفع بيت حانون والشجاعية شعار لا بديل عن الفوز، في المباراة التي تجمعهما على ملعب بيت حانون، في إطار مساعي كل فريق لتعويض الخسارة التي مُني بها في الجولة الماضية.

اتحاد بيت حانون يدخل اللقاء مدركاً أهمية الفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبين غزة الرياضي بعد فوز الأخير على شباب خانيونس، وهذا ما يجعل أصحاب الأرض مطالبين بحصد النقاط والابتعاد عن صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

بيت حانون تلقى خسارة من جاره شباب جباليا في الجولة الماضية، أوقفت رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز التاسع، قبل أن يحقق غزة الرياضي أمس، الفوز على شباب خانيونس ويذلل الفارق بينه وبين خدمات النصيرات إلى نقطة وإلى 6 نقاط مع الحوانين.

سيحاول أصحاب الأرض تعويض خسارتهم من الثوار ورد اعتبارهم أمام المنطار الذي فاز عليهم في مباراة الذهاب بهدف مقابل ثلاثة، مما يضع الفريق أمام خيار وحيد وتفادي التعثر بأي نتيجة قد تعطي الحافز لغزة الرياضي الباحث عن النجاة من الهبوط للدرجة الأولى.

المدرب محمد العيماوي سيعمل على شحن لاعبيه معنوياً والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل النقاط الثلاث، والعودة للمسار الصحيح على صعيد النتائج والترتيب.

بدوره، سيكون الشجاعية أمام خيار وحيد هو الفوز لتعويض الخسارة من شباب خانيونس في الجولة الماضية، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب بعدما أصبح يبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر.

خسارة الشجاعية من النشامى في الجولة الفائتة أوقفت رصيد الفريق عند 21 نقطة، ليصبح مطالباً بالعودة لسكة الانتصارات وتذليل الفارق مع خدمات رفح إلى 7 نقاط والتساوي بنفس الرصيد مع شباب رفح الذي فاز أمس على خدمات النصيرات.

ولن ترضى جماهير الشجاعية بأي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم خاصة وأنها تعلم أن التعادل أو الخسارة ستجعل الفريق يخرج منطقياً من سباق المنافسة على اللقب الذي أصبح أكثر صعوبة بعد التعثر في الجولة الماضية.

الفوز هو الأمل الوحيد للمنطار وجماهيره من أجل مواصلة مشوار المنافسة، دون ذلك فإن الفريق سيكون في موقف صعب بعدما فقد في الموسمين الماضيين اللقب لصالح شباب رفح متأخراً عنه بفارق نقطة واحدة.

سيحاول الشجاعية مصالحة جماهيره والعودة من أمام الحوانين بالنقاط الثلاث، وهي التي ستمثل أيضاً دفعة معنوية للفريق لاستكمال مسيرته في المنافسة، على أمل الاستفادة من نتائج منافسيه في المراحل القادمة.

وسيعمل هيثم حجاج مدرب الفريق على اخراج لاعبيه من الضغط النفسي الذي زاد عليهم عقب الخسارة في الأسبوع الماضي، وتحفيزهم من أجل العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى.

الهلال x اتحاد خانيونس

يستقبل الهلال ضيفه اتحاد خانيونس في المباراة التي تجري بينهما على ملعب فلسطين، ويحتاج فيها أصحاب الأرض للتعويض فيما يريد الضيوف مواصلة الصحوة.

الهلال لم ينجح في كسر عقدته أمام خدمات رفح في الأسبوع الماضي، وسقط أمام الأخضر بالخسارة بهدف دون رد، والتي أوقفت رصيده عند 17 نقطة وتراجع للمركز الخامس.

يريد الهلال اقتناص النقاط الثلاث وتصويب أوضاعه مرة أخرى والتساوي مع شباب جباليا الفائز بدوره على الزوايدة في افتتاح الجولة الحالية، وتفادي مزيد من التراجع في الترتيب.

ورغم أنه يتواجد في موقف جيد للغاية مقارنة بنتائجه في المواسم الماضية، لكن الهلال يريد الحفاظ على موقعه بمراكز المقدمة في الترتيب وهذا ما يدفعه من أجل تحقيق الفوز.

مهمة الهلال لن تكون سهلة خاصة وأنه يستقبل اتحاد خانيونس المنتشي بفوزه على شباب رفح في الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الأمر سيحاول أصحاب الأرض الاستفادة منه لصالحهم واستغلال اندفاع الضيوف هجومياً وبناء الهجمات المرتدة للوصول إلى شباك البرتقالي.

ويدرك حازم الوزير مدرب الهلال أهمية اقتناص النقاط الثلاث من أمام البرتقالي، وهذا ما يجعله يطالب لاعبوه بالخروج من اللقاء بالفوز والحفاظ العودة للمركز الرابع بالتساوي مع شباب جباليا في رصيد النقاط.

أما اتحاد خانيونس فسيعمل على استغلال الحالة المعنوية للاعبيه وتحقيق الفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ بداية الموسم، بعدما واجه الفريق الكثير من الصعوبات في مرحلة الذهاب.

الفوز الأخير للبرتقالي أمام شباب رفح منح الفريق دفعة معنوية كبيرة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، وسيكون مرشحاً للتقدم للمركز الخامس حال تمكن من الفوز في مباراة اليوم على الهلال.

ويعلم اتحاد خانيونس أن مهمة الفريق في المنافسة على اللقب أصبحت صعبة للغاية، لكنها غير مستحيلة وهذا ما يجعله أمام تفكير واحد هو تحقيق الانتصارات بدون النظر لنتائج الأخرين، على امل أن تخدمه نتائج الفرق المنافسة في نهاية المطاف.

وسيكون المدرب المخضرم رأفت خليفة في اختبار هام لتأكيد صحوة فريقه للجولة الثانية على التوالي، وهذا ما سيعطي الفريق دفعة معنوية حال عاد بالفوز من أمام الهلال ومواصلة السير بالطريق الصحيح في الجولات القادمة.