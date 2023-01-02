القيادي ناصر الدين يُحمِّل الاحتلال مسؤولية أيّ مساس بالأقصى ومرابطيه

حمَّل مسؤول ملف القدس بحركة "حماس" وعضو مكتبها السياسي، هارون ناصر الدين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أيّ تصعيد إذا تم المساس بالمسجد الأقصى أو المرابطين فيه وفي القدس عمومًا.

ودعا ناصر الدين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد الأقصى، مؤكدًا أنه سيُفشل كلَّ المحاولات لفرض واقع جديد بالمسجد المبارك.

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وقال: إنّ "المتطرف (بن غفير) يُحاول إقناع ناخبيه بأنه يُنفّذ وعوده عبر اقتحامه للأقصى"، مشيرًا إلى نية ما يسمى بوزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير، تنفيذ اقتحام للأقصى هو الأول له منذ توليه منصبه كوزير خلال الأيام المقبلة، يومَي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وحسب الاتفاقيات التي جرت بين نتنياهو وبن غفير سيكون للأخير صلاحيات كبيرة أخطرها تشريع اقتحام الأقصى، وعدم اعتبار إقامة الطقوس التلمودية فيه تجاوزًا للقانون.

المصدر / فلسطين أون لاين